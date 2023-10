L’Oroscopo dei Tifosi del Napoli di oggi | 11 Ottobre 2023

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Oroscopo speciale per idel, segno per segno, per l’11. Come gli astri influenzano la tua giornata. OROSCOPO. Caridelè una giornata speciale e gli astri hanno qualcosa da dire sulla vostra passione per il calcio e per la vostra squadra del cuore. Eccodi, 11, segno per segno. Arieteè il giorno giusto per indossare quella maglia delche tieni in armadio da tempo. Gli astri suggeriscono che la tua energia sarà contagiosa, sia in campo che fuori. Toro La Luna in opposizione potrebbe renderti un po’ nervoso riguardo alle prossime ...