L' Onu | Preoccupati per i recenti attacchi in Libano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso la preoccupazione che il conflitto israelo-palestinese possa estendersi alla regione. "Dobbiamo evitare l'estendersi del conflitto. Sono preoccupato per il recente scontro a fuoco lungo la linea blu e per i...

"Siamoperché è chiaro che si preannuncia una forte reazione da parte di Israele e ... "Due popoli e due stati è la soluzione in linea con le risoluzioni dell'. Non possiamo in ...

Onu, diritti umani negati in Ucraina. Boom di passaporti russi Euronews Italiano

Israele: Castaldo (M5s), preoccupati per rischio escalation - La voce ... Agenzia ANSA

«Occorre consentire l'ingresso a Gaza di beni essenziali salvavita tra cui carburante, cibo e acqua. Abbiamo bisogno di un accesso umanitario rapido e senza ostacoli adesso».Tratto quotidianamente tematiche differenti che ruotano intorno alla politica, alla cronaca e al mondo dello spettacolo. Vorace di tutto ciò che è attualità, con un occhio "storico" rivolto al passato ...