Londra | incendio all’aeroporto di Luton | voli sospesi per 18 ore

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Paura e disagi a, dove un enormeha causato la chiusura dell’aeroporto di, il quinto del Regno Unito per numero di passeggeri. Il rogo è scoppiato la scorsa notte in uno dei parcheggi dello scalo, crollato parzialmente a causa dei danni riportati. Gli aerei sono rimasti a terra per più di 18 ore, mentre più di 100 vigili del fuoco cercavano di combattere le fiamme. Quattro pompieri e un addetto dell’aeroporto sono rimasti feriti e sono stati portati agli ospedali die Dunstable. Alla fine isono ripresi poco prima delle 15 ora locale (le 16 italiane), con l’arrivo di un volo Wizz Air da Cardiff, seguito dalla partenza di un volo Ryanair diretto a Lanzarote. A causa dell’, fino a 40.000 passeggeri hanno subito ritardi o cancellazioni.