L’Offensiva Totale di Israele Contro Hamas

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ha avviato un’importante operazione militare nota come l'”offensiva” nella Striscia di Gaza in risposta agli attacchi perpetuati da. Questa mossa è stata ampiamente discussa e ha ottenuto il sostegno dichiarato del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Mentre questa operazione prende forma, le implicazioni e le ramificazioni internazionali sono significative. I numeri delle vittime in entrambi i lati del conflitto sono impressionanti, conche ha causato almeno 1.200 morti e più di 900 persone che hanno perso la vita a Gaza sinora. Nel tentativo di reagire agli attacchi di, le forze armate israeliane hanno mobilitato 300.000 riservisti in preparazione pernella Striscia. Si stima che siano stati neutralizzati circa 1.500 miliziani, e ...