Lo spread Btp - Bund apre in rialzo a 196 punti base

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Avvio inper lotra Btp etedesco, con il differenziale di rendimento tra i due titoli obbligazionari decennali che sale di due, a quota 196. In crescita di tre...

Curiosità: Lo spread (pronuncia: /spred/), termine della lingua inglese traducibile con «differenza», «scarto» o «divario», è la differenza di rendimento tra due titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato) dello stesso tipo e durata, uno dei quali è considerato un titolo di riferimento. Nel caso dei titoli di Stato, spesso i titoli di riferimento sono i Bund emessi dalla Germania (Bundesanleihe), considerata la solidità e la forza dell'economia tedesca.

