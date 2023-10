Lo scempio della tv italiana e di chi punta il dito contro gli israeliani al rave party

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nel trionfo di troppe magnificenze, mi pare che sia sfuggita all’attenzione di tanti la fioritura forse più bella offerta dalle fecondità del porcaio televisivo italiano: e cioè che in Israele mica potevano pensare che fosse possibile fare musica e ballare mentre su quella inopportuna spensieratezza si affacciava l’ingiusta sofferenza altrui, la rabbia di gente vilipesa da un simile affronto danzante. E in effetti ci sta, esattamente come ci stava ottant’anni fa. Pensavano forse gli ebrei di poter fare impunemente i loro commerci, di godersi le loro abitazioni e di mandare a scuola i figli mentre il mondo circostante subiva la loro soperchieria usuraia? Pensavano forse di farsi mettere quei costosi denti d’oro senza incorrere nel comprensibile risentimentobrava gente spinta dalle circostanze a cavarglieli dalla bocca? Pensavano forse di gironzolare per le strade ...