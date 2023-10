Liverpool | Emenalo richiama Salah in Arabia Saudita

Ilha deciso di non venderlo e il calciatore ha rispettato la decisione del suo club, ... Sullo stesso è intervenuto il direttore sportivo della Saudi Pro League Michael, convinto che ...

Michael Emenalo hints at fresh Saudi interest in Liverpool star ... Evening Standard

"Gone next summer," "Stay away" – Liverpool fans react angrily to latest Saudi transfer speculation involving Mohamed Salah Sportskeeda

Il direttore della lega saudita, Michael Emenalo (ex dirigente Chelsea e Monaco) ha dichiarato: "Salah è sempre il benvenuto, ma nessuno è obbligato a venire qui. È uno dei miei calciatori preferiti, ...Saudi Pro League director Michael Emenalo has admitted that Liverpool’s Mohamed Salah is a ‘personal favourite’ of his. The former Nigeria international was installed as the Saudi’s director of ...