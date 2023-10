LIVE Roma-Vorskla 1-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Viens sblocca la contesa dopo un quarto d’ora

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Si riparte! Si dissetano le giocatrici. Fa caldo a, al Tre Fontane e quindi…COOLING BREAK! 21? Laritrova il filo del discorsoaver tirato il fiato per qualche minuto. Si va dalla bandierina: nulla di fatto. 19? Giada Greggi è la prima ammonita del match per un fallo in mezzo al campo. 17? Ora vediamo se vi sarà una reazione da parte delle ucraine o se le capitoline continueranno a martellare l’area avversaria alla caccia del raddoppio. 15?1-0: bravissima la canadese a trovare il tap-in vincenteuna serie di conclusioni di Giacinti dal cuore dell’area di rigore. Campionesse d’Italia in vantaggio. 13? Ancora giallorosse che ci provano. 11? Altro ...