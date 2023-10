LIVE Roma-Vorskla 0-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | si comincia! Giallorosse a caccia del gol del vantaggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Occasione per Greggi di testa! Samson in qualche modo riesce a smanacciare mettendo in angolo. 2?arrembante in questo avvio. 2? Primo tiro della! Giugliano con una conclusione di destro, a rimorchio di un’azione sviluppatasi sulla sinistra: palla che finisce fuori. SI PARTE!D’INIZIO AFFIDATO AL. 14.27 Strette di mano, foto di rito e poi si va! 14.25 Ci siamo! Squadre già in campo. 14.20 Poco meno di dieci minuti al via della sfida fra le capitoline e le ucraine. 14.15 Mister Spugna carica le sue ragazze: è l’andata di un match fondamentale per arrivare alla fase a gironi della Women’s2023-2024. 14.10 Squadre in campo per finalizzare il riscaldamento. 14.05 Meno di ...