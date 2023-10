LIVE Roma-Vorskla 0-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Giacinti guida l’attacco delle giallorosse

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Squadre in campo per finalizzare il riscaldamento. 14.05 Meno di mezz’ora ald’inizio. 14.00 ARRIVANO LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH(4-3-3): Caesar; Bartoli, Minami, Linari, Di Gugliemo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens,, Haavi. Allenatore: Spugna.Poltava (4-2-3-1): Samson; Shaynyuk, Korsun, Kotyk, Podolska; Petryk, Osipyan; Andrukhiv, Kalinina, Kozlova; Kravchuk. Allenatore: Zinchenko. Buongiorno amiche e amici appassionati die benvenuti alladi, match valido per l’andata del secondo turno delladi...