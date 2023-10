LIVE Repubblica Ceca-Italia 1-1 calcio a 5 in DIRETTA | risultato ancora in parità a metà della ripresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 Merlim vede una traccia quasi impossibile per liberare Motta, che però colpisce male il pallone con il mancino. -9 Donin si fa scappare via Slovacek, il quale però sbaglia la scelta, non servendo un compagno libero in area per cercare invece un tiro velleitario dalla destra. -10 MARCELINHO! Conclusione con il mancino tentata dal 34enne azzurro dopo il servizio di Motta, Nemec rispondeuna volta presente. -11 Opportunità gigantesca per i cechi capitata tra i piedi di Vnuk, che con un pallonetto scavalca Bellobuono ma non riesce a centrare la porta. -12 Resetar prova a combinare con Vnuk, il quale però viene anticipato dalla difesa azzurra che si rifugia in corner. -13 ISGRO’! Il classe 2002 azzurro evita la marcatura di David Drozd con una finta e si invola verso la porta, altra ...