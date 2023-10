LIVE Repubblica Ceca-Italia 0-0 calcio a 5 in DIRETTA | tre pali colpiti dagli azzurri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Calderolli scappa via a Seidler, il quale stende il numero 9 azzurro per evitare che possa calciare verso la porta sguarnita. -11 Lainserisce il portiere di movimento per andare alla caccia del gol del vantaggio. -12 Slovacek va al cross al centro con il destro, in area però non è presente nessun uomo in maglia rossa. -12 Time-out. -12 Motta cerca un cross per un compagno dalla destra, ma il pallone si impenna e finisce sul fondo. -12 Isgrò viene spinto platealmente da Pavel Drozd, punizione per gli. -13 Pallone lanciato lungo per lo scatto di David Drozd, il quale non arriva sulla sfera, poi Isgrò viene messo a terra da Slovacek, due falli anche per i cechi. -14 Cainan atterra Pavel ...