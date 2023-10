LIVE – Pineto-Pescara 1-0 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ladi, match valido per il recupero della quinta giornata del girone B di/2024. Ildi Zeman con una vittoria si stanzierebbe al secondo posto, superando il Cesena, dando ufficialmente la caccia al Torres capolista del girone. Davanti però il Delfino si troverà difronte unche cova sogni e speranze di playoff e di zone alte della classifica. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà latestuale del match. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (74? Gambale) 74?: GOL! Gambale sfrutta l’errore di controllo palla di Brosco per attuare una ripartenza in solitaria, in cui ...