LIVE Giro del Veneto 2023 in DIRETTA | tutto pronto per il via

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 Sono sette le squadre World Tour al via, quindi ci si attende spettacolo. 12.45 UAE Emirates sicuramente protagonista: oltre a Trentin anche Marc Hirschi e Davide Formolo. 12.43 Il campione uscente è Matteo Trentin, presente al via anche oggi. 12.39 Partenza che arriverà alle 12.45. 12.35 Percorso con 1500 metri di disllo. Finale interessante con protagonista il tratto verso il santuario della Madonna di Monte Berico misura esattamente un chilometro con una pendenza media del 7,1%. Se i primi 400 metri sono abbastanza pedalabili, i 600 finali sono invece piuttosto tosti, con pendenze che oscillano costantemente tra l’8 e il 12%. 12.32 Va a chiudersi il calendario del ciclismo su strada, questo è uno degli ultimi appuntamenti. Giunta alla sua 86ma edizione, la classica italiana vedrà ...