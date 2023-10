LIVE Giro del Veneto 2023 in DIRETTA | Hirschi e Zana favoriti | presenti anche Velasco e Formolo

Curiosità: Il Giro d'Italia 2023, centoseiesima edizione della corsa, valevole come prova dell'UCI World Tour 2023, si svolse in ventuno tappe dal 6 al 28 maggio 2023 per un totale di 3 363,8 km con partenza da Fossacesia, in Abruzzo e arrivo a Roma sui Fori Imperiali. La vittoria fu ad appannaggio dello sloveno Primož Roglic, il quale completò il percorso in 85h29'02" alla media di 39,488 km/h precedendo il britannico Geraint Thomas ed il portoghese João Almeida. Si tratta del primo successo di un corridore sloveno nella Corsa Rosa.