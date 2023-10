LIVE Giro del Veneto 2023 in DIRETTA | finale spettacolare sul Monte Berico!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 ACCELERA COSNEFROY! RISPONDE HIRSCHI! 16.31 INIZIA LO STRAPPO DELPer la UAE ancora Trentin, Ulissi e Hirschi. 16.30 ULTIMO CHILOMETRO! FLAMME ROUGE! 16.30 In ottima posizione Sbaragli ed Oldani per la Alpecin. Anche Filippo Zana e Simone Velasco nelle prime posizioni del gruppo. 16.30 2 KM AL TRAGUARDO! A questo punto la corsa si deciderà sullo strappo! 16.29 Tirano Uno-X e UAE. Nelle prime posizioni anche le maglie di Q36.5 e Arkea. 16.28 I corridori veloci non mancano in questo gruppo, ma la corsa è ancora apertissima!! 16.27 Ripresi Johannessen e Vermeersch. 4 km al traguardo, si avvicina lo strappoverso il Santuario della Madonna del ...