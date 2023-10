LIVE Giro del Veneto 2023 in DIRETTA | 30 km al traguardo | il gruppo accelera ma i battistrada resistono

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Joey Rosskopf sembra quello più in difficoltà in salita tra i fuggitivi. Jonas Abrahamsen è ancora molto brillante ed è lui a fare il ritmo. 15.51 Terzultimo passaggio sullo strappo finale per i. È soprattutto qui che dovranno dare tutto per mantenere il proprio vantaggio. 15.49 Quando mancano 30 km al, Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team), Stan Dewulf (AG2R Citroen Team), Brent Van Moer (Lotto Dstny) e Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team) hanno ancora 2’37” di vantaggio sul. 15.46 Finita la discesa anche per il. Ora è proprio Marco Frigo a fare l’andatura. 15.44di nuovo sul tratto di pianura, da percorrere per la terzultima volta. Il loro vantaggio è ora di 2’48” e ...