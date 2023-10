LIVE Giro del Veneto 2023 in DIRETTA | 20 km al traguardo | il Team UAE alza il ritmo in gruppo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.06 20 KM ALLA FINE DELDEL! 16.04 Mentre i battistrada stanno per iniziare il tratto in pianura per la penultima volta, il cronometro dice che il loro vantaggio è sceso a 1’35”. 16.02 Continua l’azione di Rafal Majka in testa al. Il polacco sta facendo un grande lavoro per ilUAE, il cui capitano è probabilmente Marc Hirschi, ma occhio a Matteo Trentin. 16.00 25 KM AL! 15.59 Ilha perso diverse unità in seguito all’accelerazione di Laurance. Ora è Majka che fa l’andatura, alle sue spalle Tsgabu Grmay per la Jayco. 15.57 Si mette in azione Rafal Majka per la UAE e va a riprendere il giovane francese. Questa accelerazione ha mangiato tanti secondi ai battistrada, che ...