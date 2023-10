L’Italia risale nel ranking UCI! Scavalcata l’Olanda | enorme rimonta di Andrea Bagioli Ganna miglior italiano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ha guadagnato una posizione nelUCI per Nazioni. Il Bel Paese ha recuperato una piazza grazie all’eccellente secondo posto ottenuto daal Giro di Lombardia e ha addirittura operato il sorpasso sul, che può vantare il Campione del Mondo (Mathieu van der Poel).si è così issata in settima piazza, scavalcando i tulipani di 187 punti e mettendosi in scia alla Spagna, che è stata invece scalzata da Gran Bretagna (quarta) e Francia (quinta). La graduatoria è sempre dominata dal Belgio davanti a Danimarca e Slovenia, quando siamo nel pieno dell’ultima settimana di gare di questa intensa stagione. Si tratta comunque di un risultato un po’ amaro per la nostra Nazionale, che non potrà contare sul contingente pieno per le Olimpiadi di Parigi 2024. ...