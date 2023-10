Lise Meitner | la grande scienza delle donne e il mancato riconoscimento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna riscoperta recentemente che ha contribuito a grandi scoperte nel campo della fisica nucleare pur non ricevendo ingiustamente il Nobel. La donna èe questa è la sua storia “Amo la fisica con tutto il mio cuore. Non riesco a immaginare che non faccia parte della mia vita” Così, come riportato da il Corriere della Sera, scriveva ad un amica parlando di se stessa negli anni 30? durante l’ascesa del nazismo. Da queste parole comprendiamo quanto l’amore della fisica fosse stato importante da sempre per questa donna speciale, candidata 46 volte al Nobel senza mai riceverne uno. Una passione coltivata inizialmente per conto proprio fino al 1897 perchè lea quell’epoca a Vienna lenon potevano accedere ...