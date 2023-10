L' inferno orribile di Hamas | cosa vuole il nemico? | Toni Capuozzo | dubbio e tormento

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cancellaredalla faccia della terra. A, inviato di guerra di lunghissimo corso, non è mai mancato il coraggio di portare in tv le verità più scomode e cruente così come i dubbi più sotterranei, i pensieri nascosti dietro la fredda razionalità di chi assiste ai conflitti seduto su un divano. Dopo aver detto la sua, non senza suscitare polemiche, sull'invasione russa in Ucraina e gli eccidi di civili a Mariupol e Bucha, lo storico conduttore di Terra! torna ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, per provare a spiegareè accaduto e, soprattutto, potrebbe accadere nelle prossime ore. Innanzitutto, evitare il pelosissimo balletto dei “ma” e dei “però”. «Bisogna considerareuna organizzazione terroristica. Ma non dobbiamo pensare che ...