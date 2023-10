Linea di fuoco

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "È il brutto di queste guerre che senti il nemico chiamare la madre nella tua stessa lingua”. Basta questa semplice frase per cogliere tutta la disperazione e la mancanza di significato della guerra. Soprattutto se si tratta di una guerra civile, una lotta senza quartiere che spezza le famiglie in nome di un ideale politico, versando il sangue sulla terra, lottando per strappare un’altura o un fiume, come se la vita o la morte fossero soltanto una questione di principio. Il grande romanziere spagnolo Arturo Pérez-Reverte torna in libreria con , un imponente affresco celebrato in patria come “l’Iliade del Ventesimo secolo”. Un romanzo che ruota attorno alla più cruenta battaglia della guerra civile spagnola avvenuta fra il 1936 e il 1939, centrando l’attenzione sullo scontro combattuto sulle rive del fiume Ebro fra il luglio e il novembre del 1938. Da una parte le forze di Francisco ...