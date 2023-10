L' Fmi taglia le stime di crescita sull' Italia | Meloni nei guai Giorgetti preoccupato Rischio tagli in Legge di Bilancio

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La guerra in Medio Oriente colpisce duro anche l', il prezzo del gas è salito alle stelle dall'inizio del conflitto tra Israele e Palestina e non aiuta certo il governola scelta compiuta dal nostro principale fornitore di gas, l'Algeria, che si è apertamente schierata con Hamas. Dopo l'incidente nel Baltico di ieri, un sabotaggio o forse un'esplosione di un gasdotto tra Finlandia e Estonia, il gas è schizzato del 12,4% a 49,4 euro al MWh. Preoccupano le conseguenze di questo nuovo conflitto e l'incertezza'economia internazionale, da qui la decisione del Fondo Monetario - sisu Il Corriere della Sera - di rivedere al ribasso lana 2023 (0,7% contro lo 0,8% del governo), il ministro dell'Economia non esclude un ulteriore peggioramento.