Lexus - Due Suv e un' elettrica sportiva al Japan Mobility Show

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Laparteciperàcon l'obiettivo di definire ulteriormente il percorso che porterà il marchio verso la propulsione esclusivamenteentro il 2035. Per questo, la Casa ha in programma il debutto di una gamma di concept BEV e renderà disponibile per il pubblico ilElectrified VR Experience, un simulatore per provare l'emozione della guida dei veicoli del futuro. Due Suv e unaBEV. Per il momento l'identità dei prototipi non è stata resa nota, tuttavia laha diffuso alcuni teaser che mostrano la sagoma di due Suv e due inquadrature di una filantedal cofano basso, dotata di retrocamere al posto degli specchietti esterni. Dovrebbe trattarsi della concept già annunciata a ...