L’Europa ha bisogno di una difesa missilistica I piani Nato | Ue e nazionali

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La guerra in Ucraina e l’attacco a Israele dimostrano l’importanza di una capacità diadeguata. Ad affermarlo è stato il presidente della commissionedella Camera dei deputati, onorevole Nino Minardo, intervenendo a margine dell’audizione informale dell’amministratore delegato di Mbda Italia, Giovanni Soccodato. Per il presidente, “Ci sono alcuni programmi importanti al vaglio parlamentare, credo che la valutazione dovrà tenere conto di questa variabile ma anche della necessità di partecipare a programmi di cooperazione europea in questo campo”. Unaaerea per il Vecchio continente L’audizione, tra l’altro, avviene in concomitanza con l’incontro dei ministri delladei Paesi, durante il quale dovrebbe venire siglato un impegno formale degli ...