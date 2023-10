Letizia Moratti torna in Forza Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A volte rino. Anche se aveva assicurato di non essere “mai stata di centrodestra”, quando cercò di accreditarsi come la candidata ideale del centrosinistra alla vigilia delle ultime Regionali in Lombardia. Che per– amatissima da giornaloni e rispettivi editorialisti ma molto meno dagli elettori – non sono state certo un’impresa da consegnare alla storia. Malgrado non avesse dubbi sull’esito della competizione: “Non considero l’idea di non vincere”. L’ex sindaca di Milanoè amatissima da giornaloni e rispettivi editorialisti ma molto meno dagli elettori Risultato: terza (su quattro), con un modesto 9,8%, sostenuta dal duo Calenda-Renzi, alle spalle del candidato del centrodestra, Attilio Fontana, del quale era stata assessora al Welfare, e pure di Pierfrancesco ...