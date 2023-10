L' Esorcista - Il credente | David Gordon Green dubita dirigerà i sequel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nonostante sia pienamente coinvolto nello sviluppo dei, il regista potrebbe passare il testimone a qualcun altro. L'- Ilè attualmente nelle sale e, come noto, dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogiadell'originale del 1973. Tuttavia,i prossimi capitoli. Parlando con The Hollywood Reporter,ha dichiarato di avere delle bozze per i prossimi due capitoli della storia e che se finirà per dirigerli, ne sarà felice. "La mia intenzione è solo quella di iniziare i lavori, e man mano che questi progetti si concretizzano, se mi ritroverò su quella sedia da regista per The Exorcist: Deceiver, ne sarò entusiasta", ha detto. ...