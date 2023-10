LEGO Animal Crossing | Trailer | Prezzi e Uscita

Curiosità: The Lego Group (il cui marchio viene reso graficamente come LEGO) è un'azienda danese produttrice di giocattoli fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen; è nota internazionalmente per la sua linea di mattoncini assemblabili la cui produzione iniziò nel 1949, ma soltanto nel 1958 essi assunsero la particolare forma che ne caratterizzerà l'assemblaggio; il nome venne ideato nel 1934 dall'unione delle parole danesi "leg godt" che significa "gioca bene". Per fatturato è la maggiore azienda produttrice di giocattoli al mondo.