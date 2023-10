Leggi su informazioneoggi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) I benefici economici e fiscali stabiliti dalla104 sono fruibili anche per l’di una? Vediamo cosa stabilisce la normativa. Laè, in molti casi, il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. Soprattutto nelle città, infatti, consente di muoversi con molta più facilità e può essere parcheggiata quasi ovunque. In alcuni casi, i vantaggi della104 possono essere usati anche per latri tipologie divetture – InformazioneOggi.itMa avere unainvece che un’non comporta dei vantaggi economici, perché prevede dei costi molto spesso abbastanza elevati. Per ammortizzare le spese, i possessori dipossono beneficiare dellee degli sconti previsti dalla ...