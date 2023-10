Le Iene | Flavia Vento svela | Prima bevevo tanto vino | poi la Madonna ha fatto il miracolo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La scorsa settimana a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier,ha raccontato alcuni dettagli in merito all'apparizione della, avvenuta lo scorso 3 ottobre al Golf Club di Roma proprio davanti alla showgirl. Oggi Lepropongono un'intervista esclusiva sullo...

Curiosità: Ilary Blasi (Roma, 28 aprile 1981) è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana.

Flavia Vento torna in tv: la chiacchieratissima ospitata dopo l'apparizione della Madonna! GradoSpia

CANOA POLO: IN SPAGNA LA CHAMPIONS LEAGUE CON LA POLISPORTIVA CANOTTIERI CATANIA FEMMINILE E MASCHILE Iene Sicule

Lo spettacolo della Champions League di canoa polo approda in Spagna. Ad Arcos de Lafrontera da domani a domenica le più forti squadre europee femminili e maschili si daranno battaglia per salire sul ...che ha incontrato nelle scorse ore i suoi fedeli per la mensile apparizione della Madonna (che ieri a Le Iene su Italia 1 è stata sottoposta a tac!). Ricordiamo che Flavia Vento in passato si era ...