Le Foche aggredito | Schillaci | “Sta meglio”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’immunologo Francesco Lenel suo studio a Roma da un ex paziente, “sta, l’ho sentito al telefono. Appena possibile, con calma, vorrei anche andare a trovarlo”. Così all’Adnkronos Salute il ministro della Salute Orazio, a margine delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dello stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone). “Era un mio paziente. Aveva avuto un problema alla spina dorsale, ma l’avevo guarito. Poi ha iniziato a chiedermi di curargli il cane. Ma io non potevo, non sono un veterinario. Credo sia questo il motivo per cui sono stato. Ma stiamo parlando di una persona con problemi”. Così, sentito da ‘Repubblica’, l’immunologo riferiva sull’aggressione subita da un suo paziente nel suo studio di via Po a Roma. L’uomo, che lo ha ...