Le conseguenze della nuova guerra | schizzano alle stelle le bollette

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)in Medio-Oriente, possibilecrisi energetica. Sono gli effetti collaterali dell'attacco di Hamas su Israele e giorno dopo giorno ci si domanda se il nuovo conflitto porterà ad un rialzo dei prezzi di luce e gas, esattamente come successo dopo l'invasione dell'Ucraina da parteRussia. Le quotazioni del gas sono in lieve calo ma i prezzi sul TtF di Amsterdam rimangono alti a circa 48 euro al megawattora e molto più cari rispetto a sette giorni fa quando si assestava attorno ai 36 euro. Ma allora che cosa succederà ai prezzi? Dopo due anni di conflittoporte d'Europa, ce ne siamo resi conto: dal prezzo del metano dipendono in larga parte anche le, sia del gas cheluce. Il tutto perché il metano è la materia prima più utilizzata per produrre energia ...