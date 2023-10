Lazio-Inter | Coppa Italia Femminile | le 23 convocate di Guarino

Al 96' arriva il triplice fischio: la Fiorentina vince e passa ai quarti di Finale contro la vincente tra. La squadra Viola adesso tornerà a Firenze per l' Inaugurazione del Viola Park ...

Calciomercato Lazio, l’Inter si inserisce per un obiettivo: avviati i contatti La Lazio Siamo Noi

WOMEN | Domani torna la Coppa Italia: al Fersini arriva il gigante Inter Cittaceleste.it

Le nerazzurre tornano in campo in Coppa Italia Femminile. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire Lazio-Inter Women.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...