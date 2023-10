Lazio | il triplo ballottaggio di Sarri | corsa a tre per il posto da titolare

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo il successo contro l’Atalanta, lasi prepara a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di invertire definitivamente la rotta e per tornare competitiva per le prime quattro posizioni in campionato. Attenzione anche al capitolo ballottaggi:sarà chiamato a sciogliere i dubbi La vittoria contro la Dea ha ridato allafiducia nei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.