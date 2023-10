Lavori in via Fiorentina e modifiche al traffico |  Confesercenti | Non è la strada giusta

Giugliano - dopo 9 anni ripartono i lavori in via Coppola : riaprirà nel 2024

Cerignola : via ai lavori per un parco urbano Presente il sindaco

Parco Danilo Boschi. Via ai lavori per farne la 'cittadella dello sport'

"Più volte abbiamo sollecitato il Comune chiedendo che il cantiere convivesse con le realtà economiche della zona"

Lavori in via Fiorentina e modifiche al traffico, Confesercenti: “Non è ... LA NAZIONE

Mobilità: lavori in via Archimede per il prolungamento della ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Il tempo di sistemare l’area del cantiere riportandola alle condizioni originarie e via Craxi, rimosse le transenne che l’hanno bloccata per 6 lunghi mesi, sarà riaperta al traffico. Sospiro di sollie ...Per adesso c’è solo uno scheletro intorno al quale è incessante il lavoro degli operai, ma il cuore di Roma nord è pronto ad ospitare la nuova location di VivaRai2!, il morning show di Fiorello.