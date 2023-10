Lautaro si difende | «Abbiamo fatto di tutto per aiutarla e la famiglia ha tentato di ottenere soldi da noi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Questa mattina il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha condannatoMartinez per il licenziamento, definito ingiusto dal giudice, della ex babysitter assunta dall’attaccante argentino dell’Inter e da quella che ora è sua moglie. Il licenziamento è avvenuto dopo che questa aveva scoperto di avere una grave malattia che da lì a pochi mesi l’ha poi condotta alla morte. La corte meneghina ha stabilito che il calciatore dovrà risarcire ladella giovane in quanto il licenziamento è stato illegittimo. La donna in questione, di 27 anni e di nazionalità argentina, è deceduta a gennaio 2023 a causa di una malattia incurabile, scoperta proprio mentre lavorava nella residenza milanese di. Dopo otto mesi dall’assunzione regolare, la ragazza è stata ricoverata in ospedale a causa di fortissimi dolori all’addome ed ha ...