Lautaro Martinez si difende «Vicenda babysitter? Vi racconto la verità»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)si. L’argentino, al centro di una spiacevoleportata alla luce dalla condanna del Tribunale di Milano, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti attraverso una storia pubblicata su Instagramè stato condannato dal Tribunale di Milano ad un risarcimento alla famiglia di una, licenziata ingiustamente, venuta poi a mancare per una grave malattia. L’attaccante argentino, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti: «Ho deciso di rimanere a lungo in silenzio per rispetto verso una famiglia che non ce l’ha mai avuta con noi. Ma non permetterò che sporchino la mia. Abbiamo assunto una persona già malata, amica di una vita, fino a ...