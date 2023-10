Lautaro Martinez | il Tribunale di Milano gli impone un risarcimento

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ildiha imposto al’obbligo diverso la famiglia della sua ex baby sitter IL CASO ? Ildiha condannatondogli l’obbligo dinei confronti della famiglia della sua ex baby sitter. Entrando nello specifico della sentenza, racconta Sportitalia, il capitano dell’Inter aveva licenziato la 27enne, a cui era stata diagnosticata una grave malattia. Peraltro, la stessa ragazza è morta da lì a pochi mesi. Secondo ildiquel licenziamento era stato illegittimo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Il Tribunale di Milano – sezione Lavoro – ha condannato questa mattina Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e della nazionale Argentina campione del mondo, rilevando come sia stato illegittimo il licenziamento.