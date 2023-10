Lautaro Martinez condannato dal Tribunale di Milano per una vicenda terribile con l’ex babysitter

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ildi– sezione Lavoro – haquesta mattina, attaccante dell’Inter e della nazionale Argentina campione del mondo, rilevando come sia stato illegittimo il licenziamento intimato allacon lui convivente durante il periodo di comporto. E’ una storia triste, anzi tristissima, che vede una giovanissima donna, di appena 27 anni di nazionalità argentina, combattere non solo contro una gravissima malattia che nel giro di qualche mese non le ha lasciato scampo ma anche contro il proprio datore di lavoro., infatti, aveva assunto regolarmente la giovane donna per svolgere le mansioni dipresso la residenza di. Dopo oltre 8 mesi ...