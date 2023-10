Lautaro Martinez | caso baby-sitter | le motivazioni della sentenza

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è stato condannato dal Tribunale di Milano a un risarcimento a favorefamigliasua ex, licenziata nel momento in cui si trovava ricoverata in ospedale per una malattia oncologica che purtroppo non le ha dato scampo. Inter-News.it ha visionato lae leche hanno portato alla condanna dell’argentino, che ha già replicato con la sua versione, in data 10 luglio 2022, ha comunicato alla sua ex27enne il licenziamento per giusta causa mentre si trovava ricoverata in ospedale a causa di una grave malattia oncologica che purtroppo ne ha causato la morte pochi mesi dopo. Il ...