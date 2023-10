Lautaro condannato per aver licenziato la baby sitter malata | lui si difende | l’accusa durissima ai famigliari della ragazza

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)Martinez dovrà pagare le spese legali e risarcire gli eredi di una 27enne argentina licenziata in maniera illegittima dal calciatore dopo che aveva scoperto die una gravissima malattia. L’attaccante dell’Inter aveva infatti assunto regolarmente la donna comefiglia Nina con un contratto a tempo indeterminato di 54 ore settimanali. La giovane, che viveva a Milano nella casa del giocatore, otto mesi dopo l’assunzione è stata ricoverata in ospedale per dei fortissimi dolori all’addome. Durante il ricovero la 27enne ha scoperto di essere affetta da una gravissima malattia che l’ha costretta a non presentarsi sul posto di lavoro. Ma mentre la giovane doveva affrontare le sofferenze del male che covava, ha dovuto anche affrontare il licenziamento. Per il giocatore la donna ...