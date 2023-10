Laurea ad honorem per Ancelotti | “Il calcio mi ha aiutato ad avere rispetto”

L'allenatore del Real Madrid, il reggiolese Carlo Ancelotti ha ricevuto dall'Università di Parma lamagistrale adin Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. L'allenatore si è commosso sul palco: 'Ricevo unae qualcuno dirà che di esami ne ho fatti pochi.

Il tecnico del Real Madrid non ha trattenuto l'emozione per il conferimento della Laurea ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.Laurea ad honorem in scienze e tecniche delle attività motorie per il tecnico di Reggiolo: cinquecento spettatori all'Auditorium Paganini per il conferimento del titolo ...