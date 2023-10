L’architetto Stefano Boeri indagato in una inchiesta della procura di Milano per turbativa d’asta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è fra gli indagati in unadiperin relazione al progettobiblioteca europea di informazione e cultura Beic, che dovrebbe sorgere nell’area di Porta Vittoria. La Guardia di finanza sta effettuando perquisizioni e sequestri di materiale informatico. Tra gli indagati figura ancheRaffaele Lunati. Lunati si è aggiudicato il progetto, mentrefaceva partecommissione giudicatrice. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stefano Boeri - l’architetto sfiora l’incidente in autostrada : “Mi è comparso un tir in contromano. Un attimo di disattenzione e sarebbe finita”

Per questo si può dire che è un posto speciale;Renzo Piano ha precisato: 'C'era tutta quella energia degli scienziati da tirare fuori". In apertura, phGoldberg Rrp In molti ...

“A scuola nel bosco”, il progetto di Stefano Boeri anche a Caivano. L’annuncio del sottosegretario Mantovano: “Lo sperimenteremo al Parco Verde” Orizzonte Scuola