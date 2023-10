L’ad Rai | “Violenza mediatica nei confronti di Insegno” Poi l’annuncio | “Giletti torna da noi”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pino: Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha smentito la notizia di una chiusura anticipata de “Il mercante in fiera”. A mettere in circolazione l’indiscrezione era stato il portale di “Dagospia”. “Il flop di ascolti de ‘Il Mercante in Fiera’ ha messo in crisi i vertici di Viale Mazzini – aveva raccontato Giuseppe Candela sul sito di Roberto D’Agostino – Ha agitato il Tg2, i cui ascolti sono in calo proprio per il disastroso traino, e mandato nel panico Rai Pubblicità e la società di produzione Banijay, considerando che il servizio pubblico ha affidato a Pinoanche la conduzione de ‘L’Eredità’”. “I dirigenti avrebbero già concluso la pratica, optando per la cancellazione del game, il programma guidato dal melonianoè finito più volte sotto il 2% – aveva aggiunto – In virtù ...