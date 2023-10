L' Ad Rai Sergio | violenza mediatica contro Pino Insegno | Il mercante in fiera non sarà chiuso

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È presto per trarre conclusioni sugli ascolti, anche perché in estate i risultati sono condizionati dal caldo, la stagione autunnale è appena cominciata e altri programmi devono arrivare. L’Ad della Rai, Roberto, difende così le scelte di palinsesto, dopo le partenze negative di alcune delle nuove trasmissioni lanciate dalla tv pubblica. L'ultima è "Avanti popolo" , il nuovo programma...

E così l'amministratore delegato dellaRobertone approfitta per punzecchiare Fazio, che aveva lasciato lain polemica con la nuova governance nominata dall'esecutivo Meloni: 'Chi se ...

“Che tempo che fa”, salta l’ospitata di Zaki. E l’ad Rai Sergio provoca Fazio:… Il Fatto Quotidiano

Massimo Giletti ritorna in Rai dopo un passo indietro, Roberto Sergio annuncia l'arrivo di nuove trasmissioni d'inchiesta e Pippo Baudo e Renzo Arbore per celebrare i 70 anni della tv e i 100 anni del ...Il grande attore Sergio Rubini sta girando una fiction Rai su Giacomo Leopardi nel teatro La Nuova Fenice di Osimo. Inoltre, la Ibc movie srl ha richiesto alcuni spazi pubblici per girare alcune scene ...