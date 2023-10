La Striscia di Gaza è al buio | spenta l’unica centrale elettrica Nove membri dello staff Onu morti nei raid aerei israeliani

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Mentre Israele si prepara a lanciare un’«offensiva totale» contro Hamas, nelladila situazione è già drammatica. L’ultimo bilancio del ministero della Sanità parla di 1055e 5184 feriti, di cui il 60% è rappresentato da bambini e anziani. Tra le vittime ci sono anchedell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. Ad annunciarlo è la stessa agenzia Onu, che su X aggiunge: «La protezione dei civili è fondamentale, anche in tempi di conflitto. I civili dovrebbero essere protetti in conformità con le leggi di guerra». Alle vittime si sommano poi i danni infrastrutturali. Le stime delle autorità palestinesi parlano di oltre mille unità abitative distrutte e 12mila gravemente danneggiate. Tra ...

16.25 Egitto propone cessate il fuoco di 6ore L'Egitto ha proposto un cessate il fuoco di 6 ore per consegnare aiuti umanitari nelladisotto attacco di Israele in risposta ad Hamas. Lo riporta al Arabiya dopo che fonti egiziane avavano riferito di colloqui tra Egitto,Usa e altri Paesi per portare aiuti attraverso il ...

Roma, 11 ott. (askanews) -Nuvole di fumo intenso si levano dal porto di Gaza dopo un attacco israeliano. Israele continua a bombardare la Striscia di Gaza nel quinto giorno di guerra con Hamas dopo ...Dopo l’attacco lanciato sabato in Israele da Hamas (che controlla la Striscia), il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva annunciato lunedì “un assedio totale” all’enclave palestinese, ...