(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ... poi che sarebbe stato rimandato, ma non so se è davvero mai partito perché l'aeroporto di Ben Gurion è rimasto chiuso praticamente tutto il giorno, sono partiti pochissimi voli", racconta a Tiscali ...

Gerusalemme "La situazione a Gerusalemme è spettrale - continua- i negozi sono chiusi, ci sono soldati armati in ogni angolo della città . La notte abbiamo il coprifuoco, chiude tutto molto ...

La storia di Karem Rohana, italo palestinese bloccato a Gerusalemme Tiscali Notizie

"Sono rimasto qui perché la mattina di sabato mi avevano detto che il volo era stato cancellato, poi che sarebbe stato rimandato, ma non so se è davvero mai partito perché l'aeroporto di Ben Gurion è ...