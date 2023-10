La stilista Carlotta Benusiglio trovata impiccata | assolto l' ex compagno in appello

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Prima un semplice testimone, poi indagato per istigazione al suicidio e in via di archiviazione, poi accusato di omicidio volontario e condannato in primo grado per «morte come conseguenza di altro reato». Infine, oggi ina ssolto da tutte le imputazioni, anche dallo stalking . E’ la parabola giudiziaria di Marco Venturi , finito a processo per il caso dellae sua fidanzata di...

La37enne era stata trovata impiccata con una sciarpa a un albero e l'ex compagno era stato condannato in primo grado per 'morte come conseguenza di altro ...

Omicidio della stilista Carlotta Benusiglio: Marco Venturi è stato ... Open

Caso Carlotta Benusiglio, assolto in appello l’ex compagno della stilista: l’accusa chiedeva 30 anni per omic… La Repubblica

E’ la parabola giudiziaria di Marco Venturi, finito a processo per il caso della stilista e sua fidanzata di 37 anni Carlotta Benusiglio, che fu trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei ...BRUXELLES (BELGIO) - 'Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Hamas è un'organizzazione terroristica. Non rappresenta le legittime aspirazioni del popolo palestinese. Non offre... Leggi ...