(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è pronto a regalarci una nuovacrime. Il regista Stefano Sollima ha infatti comunicato cheiniziate le riprese de Iltv che ripercorrerà le vicende del primo serial killer italiano: ildi Firenze. Anche le star impazziscono per i true crimes X Leggi ...

Al via le riprese della serie Netflix sul Mostro di Firenze

Al via le riprese della serie tv Netflix sul Mostro di Firenze

Lior Raz , attore e sceneggiatore israeliano conosciuto per il suo coinvolgimento nell'apprezzatatv diFauda , ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram in cui si mostra mentre si nasconde dai razzi durante una missione di salvataggio nella città israeliana di Sderot, ...

La profezia di "Fauda" su Gaza: l'attore della serie Netflix va come volontario al fronte La Stampa

Tutto quello che c'è da sapere su Crashing Eid: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies.Lior Raz, attore e sceneggiatore israeliano conosciuto per il suo coinvolgimento nell'apprezzata serie tv di Netflix Fauda, ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram in cui si mostra mentre si ...