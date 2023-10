La scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)aggiunge Micol su Instagram, per questo motivo qualche fan della ragazza campana, spera nel follow apoche ore fa ha aggiunto su Instagram Micol Incorvaia. Le due ragazze sono state concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Le ragazze non si erano lasciate bene, ma dopo tanto tempo ha rotto il silenzio proprio la biondissima Incorvaia, che ha fatto gli auguri adper la prossima partecipazione a Pechino Express. Micol Incorvaia ha anche dichiarato che non è successo nulla di grave tra lei e, per questo motivo ha portato tutti gli attriti della casa in prescrizione. Dopo questa dichiarazione,che ha ...